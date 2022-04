San Cataldo. Casa di Cura “Regina Pacis” unico centro Spoke di diagnostica mammografica in Provincia di Caltanissetta

SAN CATALDO. La Casa di Cura Regina Pacis è l’unico centro spoke di diagnostica mammografica di primo livello. Un annuncio importante anche perché la Casa di Cura sancataldese entra ufficialmente tra i Centri Spoke di diagnostica mammografica di primo livello facenti parte della Rete dei Centri di Senologia della Regione Siciliana.

I Centri Spoke di diagnostica mammografica di primo livello si collegano funzionalmente alle Breast Unit della Regione Siciliana al fine di garantire prestazioni di diagnostica mammografica di primo livello altamente qualificate per la tutela della salute della donna così come sotto riportato.

Tra questi, unico centro per l’intera Provincia di Caltanissetta è la Casa di Cura “Regina Pacis” di via Principe Lanza di Scalea. L’importanza di un simile centro è data dal fatto che in questi centri di senologia dedicati alla cura del cancro della mammella, le Breast Unit, è stato evidenziato che curarsi in queste unità aumenta del 20% la probabilità di guarigione.

Tutto questo senza contare anche il fatto che avendo centri di riferimento con migliori cure e la migliore probabilità di guarigione, i pazienti evitano spostamenti continui che incidono sui costi sociali e familiari. In ogni caso, una presenza importante nel territorio non solo per la prevenzione, ma anche per curare forme più avanzate di cancro.