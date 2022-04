San Cataldo. Avviata dall’amministrazione comunale iniziativa per raccolta deiezioni da parte dei proprietari di cani

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha deciso di lanciare l’iniziativa “Non pensarci, raccoglila”. Si tratta di un invito ai padroni dei cani di lasciare pulita la Città raccogliendo le deiezioni degli amici a quattro zampe. “Purtroppo, – ha rimarcato l’amministrazione comunale – è impossibile non constatare i tanti, troppi “ricordini” di cani in cui ci si imbatte in giro per la nostra città, sia sui marciapiedi che per le vie e lungo le strade di San Cataldo. Numerose, in tal senso, le segnalazioni che ci arrivano da parte dei cittadini”.

Adesso, il Comune di San Cataldo, con l’amministrazione Comparato e l’assessore Michele Giarratano, lancia la campagna di sensibilizzazione “NON PENSARCI, RACCOGLILA”, rivolta ai padroni di cani, invitandoli a fare il loro dovere e raccogliere gli escrementi degli animali.

“Questa campagna di sensibilizzazione – ha sottolineato l’amministrazione comunale – ha lo scopo di rieducare quei pochi proprietari di cani ancora non attenti, al rispetto dell’ambiente, delle aree verdi, delle strade e alla civile convivenza, senza colpevolizzare i cani e nel contempo gratificare e ringraziare chi già fa il suo dovere, senza bisogno di alcuna sensibilizzazione.

Non mancheranno i controlli: la campagna, infatti, sarà affiancata da una attenta verifica da parte della Polizia Municipale che monitorerà il territorio, intervenendo anche con sanzioni per i trasgressori, per un importo di 50 euro. La campagna di sensibilizzazione prevede anche la realizzazione di alcune tabelle che riporteranno la vignetta, proprio per cercare di ricordare gli obblighi ai proprietari degli animali.

Tutti i proprietari o conduttori di cani, in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, devono quindi munirsi di appositi strumenti di pulizia, e cioè sacchetto e paletta o prodotto similare, per la raccolta degli escrementi degli animali e provvedere alla loro rimozione.

Gli sforzi della maggior parte dei proprietari di cani, che educatamente si premurano di raccogliere i bisogni dei loro animali, ad oggi vengono vanificati da chi compromette il decoro dei nostri luoghi. È necessario ripartire dal rispetto e dal senso civico e proprio per questa ragione stiamo mettendo in atto questa campagna di sensibilizzazione che ricordi ai proprietari di animali un obbligo tanto semplice quanto ignorato: la raccolta della “deiezione” del proprio cane. L’invito è quello di essere rispettosi delle regole affinché siano tutelati i diritti di tutti, dei padroni dei cani e di coloro che non hanno animali.

Amare gli animali significa anche rispettare l’ambiente e gli altri, quelli che un cane non ce l’hanno, per esempio, e comportarsi con senso civico.È un’azione che denota rispetto nei confronti degli altri e di decoro e amore per la propria città!”