Nonnina conserva lo stesso uovo di Pasqua da 62 anni: era un regalo del padre

cosa c’è di più potente di un bel ricordo? Lo sa bene Hillion Ferm, 75 anni, inglese, che conserva gelosamente l’uovo di Pasqua donatole quando aveva soltanto 13 anni.

Alla piccola Hillion, 62 anni fa, era stato donato un uovo di cioccolato così bello che lei – per paura di rovinarlo – non l’aveva mangiato. E così è successo anche negli anni successivi, con il risultato che l’uovo è ancora lì, chiuso nella sua confezione di cellophane trasparente. Adesso la nonnina spende circa 80 sterline al mese per conservare l’uovo in un frigorifero speciale che previene lo scioglimento del cioccolato.

“Mi ricordo ancora il giorno in cui quell’uovo mi è stato donato – ha raccontato ai media -. Era così carino che non volevo mangiarlo. Ho pensato che avrei potuto tenerlo ancora un po’, fino alla Pentecoste, poi fino a Natale, e poi mi sono abituata all’idea di tenerlo con me. È diventata quasi una sfida: volevo vedere fin quando avrei resistito. Sono impressionata dalla mia stessa forza di volontà, dato che ho sempre amato molto il cioccolato”.

L’uovo le era stato donato da suo padre nel 1960, comprato in una bottega locale che al cioccolato ha aggiunto decorazioni a forma di fiori fatte con la pasta di zucchero, dunque è un ricordo che le porta alla mente i momenti felici trascorsi quando era piccola con il suo papà, cosa che la commuove sempre molto. “Adesso non potrei mangiarlo nemmeno se volessi – dice Hillion – ma comunque è diventato parte della famiglia e lo conserverò per sempre”.

Per proteggere l’uovo, la donna paga una quota mensile per conservarlo in un magazzino speciale nel Warwickshire e proteggere il cioccolato dallo scioglimento: nel frattempo si è trasferita nel Galles con suo marito, ma sostiene di tornare ogni tanto nel Warwickshire a trovare il suo uovo tanto speciale.