Mussomeli, consiglio comunale il 29 Aprile ore 18

MUSSOMELI – Il presidente del Consiglio avv.Gianluca Nigrelli ha convocato l’assise comunale nei soliti locali del Palazzo Municipale in seduta pubblica, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 18,00, per trattare i seguenti argomenti:

Scelta degli scrutatori; Approvazione verbale seduta precedente; Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs 267/2000 con il Comune di Casteltermini, Mussomeli e Acquaviva Platani (capofila), in referenza alla prerogativa prevista dall’art. 1, comma 535, lettera a), della Legge 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), per beneficiare dei previsti contributi volti a finanziare i processi di rigenerazione urbana dei propri territorio ed al fine di svolgere in forma, associativa e coordinata i predetti processi – Autorizzazione al legale rappresentante alla stipula. Approvazione della relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, per l’affidamento della gestione della palestra comunale “Salvatore Palumbo” di Viale Olimpia; Censimento e gestione colonie feline presenti sul territorio del Comune di Mussomeli, approvazione modulistica e individuazione tutore; Approvazione regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini presso il Comune di Mussomeli; Verifica della quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167,22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457- anno 2022; Approvazione schema regolatorio carta qualità del servizio igiene urbana; Presa d’atto del Piano Economico Finanziario 2022 per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti.