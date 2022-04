Megan Fox e Machine Gun Kelly svelano il segreto della loro relazione: “Beviamo l’uno il sangue dell’altro”

In attesa delle nozze, Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno rivelato un dettaglio piuttosto particolare della loro relazione.

I due, legati da quasi due anni, sono soliti bere l’uno il sangue dell’altro. “Immagino che bere il sangue l’uno dell’altra possa fuorviare il pensiero delle persone, potrebbero immaginarci con i calici in mano in stile ‘Game of Thrones’ – ha spiegato -. Sono solo poche gocce in realtà”.

Già in passato, Megan Fox si era mostrata in pubblico con una collana a cui era appesa una fiala contenente il sangue del compagno e non erano mancate le polemiche. Intervista da Glamour UK, la modella ha sottolineato che l’inconsueta pratica avviene per “scopi rituali“. Ma questa non è l’unica particolarità della coppia. La Fox è convinta di aver in qualche contribuito alla “creazione” di Machine Gun Kelly, quattro anni più piccolo di lei.

“È letteralmente il mio prototipo, che immaginavo già da piccola. Ho anche quattro anni più di lui. Quindi, penso di averlo creato – ha raccontato -. I miei pensieri e le mie intenzioni lo hanno fatto diventare la persona che è, chissà come sarebbe stato se non fosse stato per me.”