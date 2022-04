Marathon Caltanissetta conquista la 7 edizione della “maratonina del vino” a Marsala

La Marathon Caltanissetta, domenica scorsa a Marsala, ha letteralmente sbancato alla settima edizione della maratonina del vino; diversi gli atleti che sono saliti sul podio, l’en plein per La Monica.

Percorso tecnico parecchio suggestivo, costituito da bellezze naturali e artistiche: partenza da Porta Garibaldi, attraversamento della città e lungomare con vista sulle Egadi.

Indelebile ed impetuoso rientro di Angela La Monica; l’atleta in pausa da diverso tempo, a causa di un infortunio, ha ripreso a gareggiare con ritmi da grande campionessa. Costantemente seguita dal coach Francesco Augello, Angela, non ha mostrato alcun segno di cedimento per tutti i 21,097 Km, seppur affiancata dalla Bilello (Universitas Palermo); per lei il gradino più alto del podio con un tempo di 01h27’59’’, migliorato di circa un minuto rispetto alla precedente partecipazione. Un primo posto che ha invaso di gioia tutti i componenti della squadra, che non hanno mai smesso di credere in lei e alle sue strepitose capacità.

Prima gara in veste Marathon per Lina Capra, anche per lei giornata da non dimenticare. Lina, donna discreta dal cuore sportivo, inizia la sua esperienza podistica con lunghe passeggiate, ma la costanza e la determinazione riescono a spingerla oltre, passando alla corsa; anche lei seguita da Francesco Augello nelle varie fasi di preparazione, riesce a conquistare la seconda posizione nella sua categoria SF60, chiude in 02h05’44’’. Incredula, meravigliata e piena di gioia ritira il suo primo premio da runner, conquistato in una delle più belle gare della Sicilia.











Altri premi in casa Marathon, Francesca Guarneri e Mattia Falzone, entrambi seguiti dal coach e compagno di squadra Giuseppe Fasciana, si aggiudicano la prima posizione nelle rispettive categorie; Mattia giunge al tappeto in 01h38’14’’ (PM), Francesca in 01h47’26’’ (SF35).

Luigi Trentuno è riuscito a posizionarsi terzo nella sua “agguerrita” categoria SM65; carico di grinta e volontà blocca il crono a 1h39’15’’.

Si evidenziano le ottime prestazioni degli atleti Marco Timpanelli e Giuseppe Fasciana, il primo completa in 01h33’05’’ prendendo per mano la propria figlia, il secondo in 01h33’40’’.

Carmelo Dibilio, fresco in Marathon, festeggia il suo compleanno con un bel 01h46’49’’.

Buoni i risultati ottenuti dagli altri atleti, molti di loro reduci dal covid-19 sono riusciti a portare al termine la grande imprese, di seguito i risultati: Cataldo Facciponte 01h48’09’’, Giuseppe Amico 01h48’09’’, Giancarlo Sberna 01h53’46’’, Vincenzo Pennino 01h56’54’’, Francesco Lomonaco 01h57’54’’, Francesco Calabrese 01h59’08’’, Fabiano Di Mino 02h00’37’’, Valentina Fiorenza 02h03’22’’, Salvatore Barbera 02h03’22’’, Giuseppe Zagarella 02h05’22’’, Giuseppe Vitello 02h05’22’’, Massimo Cancemi 02h07’09’’, Graziella Giambra 02h07’10’’, Maria Riggi 02h07’53’’ e Salvatore Citrano 02h21’54’’.

Il primo uomo a strappare il nastro è stato Abdelkrim Boumalik 01h15’10’’ (Atletica Canicattì), seconda vittoria dopo Sant’Agata di Militello.

La manifestazione, valida come terza prova del Grand Prix regionale di mezze maratonine, è stata ottimamente organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc, tutto molto gradito dagli oltre 700 atleti; fornitura d’acqua su più punti del percorso, pure in movimento con bici, ricco pacco gara, al cui interno non sono passati inosservati i manicotti sponsorizzati e la bottiglia di vino di una delle più famose cantine del posto.

Appuntamento al prossimo 25 giugno 2022 a Pergusa EN, dove si disputerà la X mezza maratona Città di Enna.