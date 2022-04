Mammografia nel Vallone. Arriva il camper. L’Associazione “Vita” invita le donne a prenotarsi

MUSSOMELI – L’Associazione Vita ONLUS, con l’incarico di gestire le prenotazioni delle mammografie ricevuto dall’ASP di Caltanissetta, ricorda che a partire dal 26 Aprile 2022 sarà possibile effettuare l’esame periodico per la diagnosi precoce dei tumori al seno tramite mammografia grazie all’arrivo del Camper mobile dell’ASP nel territorio del Vallone ed in particolare nei paesi del Distretto Socio Sanitario D10. L’esame è gratuito ed è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Il camper si muoverà nei vari paesi nel seguente ordine: il 26 Aprile 2022 si partirà da Sutera e di seguito verso Acquaviva Platani, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba. Verrà più avanti comunicato dove si posizionerà il camper oltre alle date esatte in cui sarà presente nei vari paesi, date che saranno dipendenti dal numero di adesioni. I volontari dell’Associazione Vita Onlus stanno già provvedendo a contattare telefonicamente tutte le persone rientranti nella fascia di età sopra indicata. L’associazione “Vita” ricorda che la mammografia è un esame diagnostico importantissimo che può salvare la vita ed invita tutte le donne che rientrano nella fascia d’età prima citata a partecipare. Per prenotarsi e per qualsiasi informazione contattare l’Associazione Vita Onlus al numero 3715374048 oppure all’indirizzo e-mail: info@associazionevitaonlus.it