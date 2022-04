Italia, Covid: oggi 83.643 casi e 169 morti, positivita’ su al 14,9%

Sono 83.643i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 28.368 di ieri (ma il confronto e’ falsato dai pochi tamponi della fine settimana) e, soprattutto, in leggera discesa rispetto agli 88.173 casi di martedi’ scorso. I tamponi processati sono 563.018 (ieri 192.782) con un tasso di positivita’ che vendono leggermente dal 14,7% al 14,9%.

I decessi sono 169 (ieri 115): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 161.032. In calo lieve i ricoveri: le terapie intensive sono 3 in meno (ieri +1), con 53 ingressi del giorno, e scendono cosi’ a 463 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 49 in meno (ieri +218), 10.207 in tutto . E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e’ la Lombardia con 11.669 contagi, seguita da Campania (+9.248), Lazio (+9.056), Veneto (+8.723) e Puglia (+7.780). I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 15.404.809. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 87.904 (ieri 42.384) per un totale che sale a 14.015.032. Gli attualmente positivi scendono ancora 4.017 in meno (ieri -13.794), 1.228.745 in tutto. Di questi, 1.218.075 sono in isolamento domiciliare.