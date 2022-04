Giapponese sposa un ologramma: “Sono fictosessuale e non voglio partner umani”

Lui si chiama Akihiko Kondo, ha 38 anni e vive in Giappone. Ha sposato Hatsune Miku, con la quale ha una relazione da circa dieci anni. Non farebbe notizia, se la sposa fosse reale: invece Hatsune è un ologramma, e Akihiko si definisce un fictosessuale, ossia una persona che non vuole relazioni con partner reali.

La sposa è l’ologramma di una cantante pop disegnata in stile manga. Akihiko afferma che questa relazione lo ha salvato dalla depressione, dopo aver subito episodi di bullismo sul lavoro e varie delusioni sentimentali.

Dopo dieci anni di relazione, dunque, per Akihiko Kondo è arrivato il momento di sposare la sua Hatsune Miku, occhi azzurri e lunghi capelli blu. Alle nozze lui indossava uno smoking, lei un classico abito bianco. Erano 39 i presenti al matrimonio, ma tra loro non c’erano né i parenti né i colleghi di lavoro di Akihiko.

L’account Instagram di Akihiko Kondo è pieno di foto della sua Hatsune: l’uomo ha acquistato un dispositivo di nome Gatebox, che permette alle persone di interagire con una varietà di personaggi inventati, sotto forma di ologramma. Oltre a interagire tramite ologramma, Akhiko ha bambole di sua moglie di diverse dimensioni e sul suo profilo Instagram posta foto dei momenti della vita quotidiana.

Quello di Akihiko Kondo non è un caso isolato. Secondo vari media internazionali, in Giappone sarebbero infatti migliaia le persone che si definiscono fictosessuali, ossia che non vogliono rapporti con persone reali ma intrattengono relazioni sentimentali con personaggi inventati.