Francia, a 118 anni suor André è la donna più anziana del mondo: ama vino e cioccolato

Dopo la morte della giapponese Kane Tanaka, scomparsa il 19 aprile a 119 anni, è suor André la donna più anziana del mondo.

La religiosa francese, già donna più anziana di Francia e d’Europa, ha 118 anni e vive in una casa di riposo a Toulon, nel sud della Francia. Nel gennaio 2021, suor André ha perfino sconfitto il Covid.

“Mi alzo alle 7 del mattino, faccio colazione e poi mi tengo impegnata con piccole cose”, ha raccontato Suor André in un video postato su Twitter dal Guinness World Records. La religiosa mangia di tutto e, in particolare, adora il cioccolato. Inoltre, beve un bicchiere di vino al giorno. “Desidero che le persone si aiutino e si amino invece di odiarsi. Se condividessimo tutto questo, le cose andrebbero molto meglio”, ha dichiarato. Suor André, all’anagrafe Lucile Randoin, ha attraversato la storia ed è anche guarita dal Covid. Come tante case di riposo francesi, anche quella in cui risiede era divenuta un focolaio con 81 residenti contagiati durante la pandemia. Una decina sono deceduti ma lei, nonostante l’età, ha superato anche quella prova.