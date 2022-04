Campofranco. La Giunta ha ratificato il passaggio del territorio comunale da zona sismica 4 a zona 3.

CAMPOFRANCO. Con apposito atto di Giunta Comunale nel maggio del 2021, ratificato poi in Consiglio Comunale, avevamo richiesto alla Regione Siciliana di procedere con urgenza alla modifica della deliberazione regionale n.408 del 2003 dove Campofranco, insieme ad altri comuni siciliani, era stato classificato in “zona sismica 4” e che il nostro paese venisse riclassificato in “Zona 3”.

La richiesta, supportata anche dagli ordini professionali degli ingegneri e geologi, trovava motivazione dalla necessità di portare i nostri concittadini nella direzione di equità nella sicurezza e accedere anche ai benefici economico- fiscali previsti dal cosiddetto “sisma bonus”.

Si sono susseguiti diversi contatti con i funzionari dell’Assessorato Regionale, sino alla loro visita nel nostro territorio.

La nostra richiesta, insieme a quella di altre località siciliane, è stata accolta e pertanto il nostro territorio è adesso inserito in “zona sismica 3” con tutti i benefici che possono arrivare soprattutto in quelle zone dove si rende necessario intervenire per la salvaguardia del territorio.

Adesso zone come la via Magazzeni, C.da S. Croce, C.da Sparaci Parrini, Via Pirandello e altre potranno beneficiare di interventi per la ulteriore messa in sicurezza degli immobili presenti.

Altro risultato raggiunto che dà grande soddisfazione e rende merito al lavoro svolto con pazienza e meticolosità anche dal nostro Ufficio Tecnico in sinergia con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio Comunale Arianna Giuliano.