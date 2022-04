Caltanissetta, Petrantoni e Bruzzaniti (FdI): “Qual è la strategia della Giunta per partecipare al Bando See Sicily?”

I Consiglieri Comunali Salvatore Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti presentano al Sindaco Roberto Gambino e alla sua giunta un’interpellanza per capire quali strategie sono state valutate in merito all’iniziativa Regionale promossa dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo e resa nota sul sito della Regione Siciliana lo scorso 4 aprile.

“Solo pochi mesi fa l’Amministrazione Comunale ha sottolineato l’intento di valorizzare la “Settimana Santa” e le straordinarie “Vare” che ne sono parte integrante – hanno commentato i consiglieri -. Adesso vogliamo capire se intendono sfruttare questa vetrina per promuovere la nostra città e le nostre tradizioni”.

La Regione Sicilia, infatti, sta effettuando un’indagine di mercato e manifestazione d’interesse per l’individuazione di manifestazioni e/o eventi che rappresentino per la Regione Siciliana vetrine promozionali per il rafforzamento della capacità attrattiva della Sicilia – Po Fesr 2014/2020 – Az. 6.8.3 – Attività promozionali attraverso l’intervento “SEE SICILY”.

“Aspettiamo di conoscere le iniziative e le comunicazioni d’interesse” hanno concluso.