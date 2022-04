Caltanissetta, per la Festa del Lavoro il Corso “Moda & Tradizione Artigiana” onora il passato rilanciando professioni antiche

La Festa del Lavoro invita a riflettere sulle opportunità della società contemporanea e capire quali professioni del passato bisogna continuare a valorizzare e quali quelle da promuovere nel futuro. Alcune di queste sembrano eterne, hanno un filo che si estende nel tempo, tessendo una tela che continua a rigenerarsi senza mai risultare antiquata.

Sono i lavori legati al mondo della moda, dell’alta sartoria e della tessitura artistica, a un indotto antico che, però, continua a richiedere professionisti qualificati che sappiano distinguersi dalla massa.

Ed è proprio per sostenere questa domanda che il Consorzio Universitario di Caltanissetta ha attivato, all’interno del Progetto Skill, il Corso di alta formazione in Moda e Tradizione Artigiana.

Le corsiste, guidate dalla tutor, giorno dopo giorno attraverso le professioniste esperte Giovanna Seminatore e Maria Anna Bonaffini, stanno apprendendo nuove tecniche di ricamo, cucito, tessitura e, al contempo, imparando a promuoverle al meglio con una visione imprenditoriale per poter trasformare una passione in professione di successo.

“C’è un ritorno ai ricami, ai merletti, ai tessuti e a tutti quegli inserti e applicazioni artigianali realizzati rigorosamente a mano – ha spiegato Maria Anna Bonaffini -. Non basta avere un interesse per il ricamo. Alle corsiste, future professioniste del settore, spieghiamo che per trasformare il proprio manufatto in capolavoro artigiano serve anche precisione, creatività e capacità di comprendere e rispondere alle esigenze del cliente, destinatario finale del nostro lavoro”.

“La moda ha un ventaglio di opportunità e prospettive di crescita potenzialmente infinito – ha proseguito Giovanna Seminatore -. Bisogna saperle individuare e perseguire nel proprio intento senza dimenticare mai che bisogna sempre continuare a imparare, formarsi e sperimentare in modo creativo”.

Ciò che sta emergendo è un percorso formativo professionalizzante che spazierà nel mondo della moda a tutto campo aprendosi verso l’abbigliamento, l’arredamento e gli accessori non soltanto nella realizzazione – rigorosamente artigianale – dei manufatti ma anche nella promozione e commercializzazione del prodotto realizzato.

