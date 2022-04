Caltanissetta, militari donano beni di prima necessità all’associazione “Mamme in rete”

I militari del 4°Reggimento Genio Guastatori di Palermo impiegati nell’Operazione Strade Sicure, inquadrati nel Comando di Raggruppamento Sicilia Occidentale operanti nel Sottosettore di Caltanissetta hanno scelto di prendersi cura dei cittadini in difficoltà supportando con beni di prima necessità.

Un gesto già messo in atto due anni fa e che adesso hanno voluto replicare.

Destinatarie dell’azione solidale sono state le famiglie prese in carico dall’Associazione “Mamme in Rete” che ha come base operativa la Parrocchia San Luca e il suo parroco Padre Alfonso Cammarata.

Il Parroco ha ringraziato di cuore i militari benedicendoli e augurandosi di vederli sempre più impegnati in iniziayive solidali e non in guerra.