Caltanissetta: Inner Wheel promuove la nascita del “Giardino delle Farfalle” all’istituto Di Rocco

Un “giardino delle farfalle” per tutelare l’ambiente, promuovere una maggiore sensibilizzazione sulle tematiche green e sostenere la conservazione della biodiversità.

È stato questo il progetto promosso, finanziato e sostenuto dall’Inner Wheel di Caltanissetta che quest’anno è presieduto da Laura Lo Santo.

“Cerchiamo sempre di realizzare iniziative che possano sostenere il benessere del territorio e le persone che vi abitano – ha spiegato la presidentessa -. E in questa visione strategica riteniamo importante prenderci cura non soltanto delle persone ma anche del luogo nel quale si trovano”.

Il “giardino delle farfalle” è nato sul filone della tutela degli insetti e dell’importanza che essi rivestono nel ciclo vitale.

Il Rotary Club, a livello internazionale e locale, sta sensibilizzando verso la protezione delle api e, l’Inner Wheel ha scelto di seguire questa scia e diversificare riversando l’attenzione sulle farfalle.

A ospitare il giardino e a prendersene cura, dalla fase precedente della piantumazione a quella futura della manutenzione e gestione sarà l’istituto Senatore Di Rocco di Caltanissetta, indirizzo Tecnico Agrario.

La dirigente scolastica Giuseppina Terranova (nella foto di copertina insieme alla presidentessa Laura Lo Santo) e i referenti e promotori del progetto Alessandra Amico, Leopoldo Lo Maglio, Mimmo Galletta e Giovanni Leotuppoduro hanno immediatamente appoggiato l’iniziativa accettando la proposta del club service relativa all’acquisto delle piantine e dell’impianto di irrigazione.

Entusiasmante è stato anche l’interesse degli studenti verso questo progetto dai risvolti sociali e civici. Per gli adolescenti, infatti, non si è trattato soltanto di un progetto nel quale trasformare le conoscenze teoriche apprese nei libri di scuola in competenze pratiche da poter sfruttare in futuro nel mondo del lavoro. Il “giardino delle farfalle” è diventato uno spazio da realizzare con passione e impegnarsi a garantirne la conservazione con sensibilità e attenzione.

Nel giardino sono state piantumate erbe aromatiche e piante nettifore selezionate tra quelle che richiameranno i piccoli insetti volanti e contribuendo, inserendosi nel ciclo vitale, alla proliferazione della specie.