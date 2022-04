Caltanissetta, Bilancio Partecipativo: come votare la proposta per la tua città

I cittadini tornano a essere protagonisti della città votando uno dei progetti che hanno superato il vaglio selettivo dell’amministrazione comunale e possono essere inclusi tra le proposte per il bilancio partecipativo 2021.

Anche quest’anno tutto è partito da un’idea progettuale nata e scritta dagli stessi cittadini che, nei modi e termini previsti dal bando, hanno presentato le proposte.

“Sono stati presentati progetti su aree tematiche che riguardano il benessere di tutti e che dimostrano spirito di collaborazione e di partecipazione collettiva” ha commentato il Sindaco Roberto Gambin che ha spiegato l’iter svolto in questi ultimi giorni.

La Commissione Valutativa ha verificato l’effettiva fattibilità delle proposte. Su 23 pervenute, ne sono state ammesse 18 di cui n. 13 per l’area tematica CULTURA, n. 2 per l’area tematica SPORT e n. 3 per l’area tematica CURA E BELLEZZA DEL CENTRO STORICO.

Ecco l’elenco dei progetti ammessi che trovate sul sito:

AREA TEMATICA CULTURA:

Progetto n. 2 – Letture Teatrali di prof.ssa M.Luisa Sedita;

Progetto n. 3 – Moda & Tradizione di M.Anna Bonaffini – Associazione culturale Lady Anna i ricami della nonna;

Progetto n. 5 – Piccole Note di Laura Failla “Sulle Ali della Musica”;

Progetto n. 7 – Luoghi comuni: per una cultura inclusiva e partecipata di Franco Giorgio de Cristoforo – Fondazione “ALESSIA”;

Progetto n. 8 – Scoprire e riscoprire – CRAL GIUSTIZIA CALTANISSETTA;

Progetto n. 10 – Il testo nel cassetto di Coniglio Raimondo Davide;

Progetto n. 12 – “Incontriamoci in biblioteca” di Michael Gabriel Miccichè – FEDEREVENTI;

Progetto n. 13 – MI PIACE – Associazione Culturale Ignoranti;

Progetto n. 15 – Capolavori dal Quattrocento all’Ottocento di Luigi Garbato;

Progetto n. 16 – CAL-TURE di Agostino Davide Barbera – Azienda Maranti SRL;

Progetto n. 17 – “Coppa delle scuole” di Luca Miccichè – PRO LOCO di Caltanissetta;

Progetto n. 20 – 2° rassegna musicale Suoni in Itinere “Pensiero Stupendo” di Andrea Castiglione;

Progetto n. 22 – Estemporaneo d’Arte 2022 di Marcello Bellomo/William Daniele Antonio di Noto.

AREA TEMATICA SPORT:

Progetto n. 4 – Vivi San Luca 2022 di Giuseppe Lo Celso & Comitato di quartiere “San Luca”;

Progetto n. 14 – Mini – Basket 2022/2023 di Concetto La Malfa e Ignazio la Bua – Associazione Sportiva Dilettantistica “INVICTA 93 CENTO”

AREA TEMATICA CURA E BELLEZZA DEL CENTRO STORICO:

Progetto n. 19 – ORTO SOCIALE – Legambiente Caltanissetta;

Progetto n. 21 – “Pensiero stupendo” di Mirko Daniele Pinto;

Progetto n. 23 – “MELISSA” di D’Arma Salvatore Marco – Comitato di Quartiere Provvidenza

COME VOTARE

Potranno votare tutti i cittadini residenti, di età non inferiore ad anni 16 una sola preferenza per ogni AREA TEMATICA indicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata al BILANCIO PARTECIPATIVO, per i quali è stato espresso il parere di fattibilità da parte della Commissione.

Si informa che, è possibile esercitare una sola preferenza per ogni AREA TEMATICA, utilizzando l’apposito spazio BILANCIO PARTECIPATIVO al sito https://caltanissetta.comunelive.it/ posizionato nel sito del Comune di Caltanissetta, previa registrazione, dal 05/04/2022 al 04/05/2022, per giorni 30.