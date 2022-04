Belgio, migrante vince 250.000 euro al gratta e vinci ma non può incassarli perché senza documenti

Un migrante algerino ha vinto 250mila euro con un gratta e vinci da 5 euro a Zeebrugge, in Belgio.

Chiedendo al proprietario del locale di riscattare la vincita, ha scoperto che per somme così grandi bisogna rivolgersi alla sede principale della lotteria nazionale, che ha risposto picche: l’uomo, di 28 anni, è immigrato irregolarmente in Belgio, non ha i documenti d’identità e non ha la residenza nel paese. Tutte caratteristiche che gli impediscono di aprire un conto corrente belga, senza il quale non può riscattare la vincita.

L’uomo, mantenuto anonimo dalle autorità, era scomparso senza continuare il viaggio con la sua comunità di migranti. Dopo qualche giorno tre persone si erano presentate negli uffici della lotteria nazionale con il biglietto vincente.

Non corrispondendo all’identikit che era stato fatto al vincitore, i tre sono stati arrestati. L’uomo si è poi presentato in commissariato con un avvocato e ha raccontato la sua storia alla polizia: aveva cercato di aggirare le regole chiedendo ad alcuni amici di riscuotere il premio per lui. A quel punto i tre sono stati rilasciati, ma il problema rimane.

“Stiamo cercando di far arrivare i suoi documenti dall’Algeria”, ha detto il suo avvocato all’agenzia di stampa France Press. Nel frattempo il biglietto è conservato nel tribunale di Bruges, vicino al porto di Zeebrugge dove è stato acquistato. L’uomo era partito dal suo paese natale quattro mesi prima, arrivando in barca in Spagna, poi camminando attraverso il paese iberico e la Francia, fino a giungere in Belgio.

Da lì l’obiettivo era arrivare nel Regno Unito. Ma adesso la speranza è ottenere la sua vincita e costruirsi una nuova vita in Belgio: “Quando riceverò i soldi, comprerò una casa in cui vivere a Bruxelles. E magari un’auto”, ha detto al quotidiano belga Het Laatste Nieuws.