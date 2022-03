SOMMATINO. Oggi domenica 13 Marzo, a partire dalle ore 8:00, presso i locali Croce Rossa e Auser in via Don Orione, sarà presente l’autoemoteca della FIDAS per accogliere le donazioni di sangue.

Chi vuole diventare donatore potrà recarsi a digiuno presso l’autoemoteca e verrà accolto dall’equipe medica che darà tutte le informazioni e procederà con i test. I donatori contattati direttamente dalla FIDAS devono, invece, seguire le indicazioni già date.