Una fuga di gas provocata l’incendio di un appartamento in via Gianni, nel quartiere popolare di Cappuccinelli a TRAPANI. Nell’esplosione sono rimasti feriti una donna ed i suoi due figli. Mentre il marito non avrebbe riportato ferite gravi.

I due giovani sono in gravi condizioni per le ustioni riportate. I tre sono stati trasportati in elisoccorso al centro grandi ustioni dell’Ospedale Civico di Palermo. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno cinturato la zona.