Sicilia, carceri: agente di polizia penitenziaria suicida nel messinese

Un assistente capo coordinatore del corpo di polizia penitenziaria, di 55 anni, in servizio nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), si è tolto la vita questa mattina a Milazzo. A dare la notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. “Una notizia agghiacciante, che sconvolge tutti noi”, dice Donato Capece, segretario generale del Sappe.

“L’uomo, 55 anni, ad aprile dell’anno scorso aveva subìto l’aggressione di un detenuto con conseguenti ferite per le quali ancora a tutt’oggi era in convalescenza. Da poco aveva avuto il Covid. In servizio per tanti anni alla Centrale operativa regionale polizia penitenziaria di Messina, era poi stato trasferito a Barcellona a seguito della chiusura delle centrali operative”.

Capece poi ricorda: “Tre sono stati i suicidi nelle fila del Corpo da inizio anno, la media di uno al mese. Lo scorso anno 2021 furono 5, 6 nel 2020 ed erano stati 11 nel 2019. I numeri dei suicidi nelle file del corpo di polizia penitenziaria sono allarmanti. Dal 1997 ad oggi, i suicidi sono stati ben 168. Nonostante ciò, scarse o pressoché inesistenti sono state le iniziative poste in essere dal Dap e, a ricaduta, dalle singole Direzioni degli istituti e servizi penitenziari, che pure avrebbero potuto adottare iniziative autonome, per prevenire e fronteggiare queste situazioni di disagio, anche non direttamente connesse al servizio d’istituto”.