Serradifalco. La Cisl chiede incontro urgente al sindaco per la stabilizzazione dei dipendenti precari

SERRADIFALCO. Il responsabile provinciale Enti locali della Cisl, Gianfranco Di Maria, ha inviato una richiesta di avvio delle procedure di stabilizzazione per i lavoratori a tempo determinato in servizio presso il Comune di Serradifalco.

In una nota inviata rispettivamente al sindaco Leonardo Burgio, Gianfranco Di Maria, <Preso atto della notizia stampa, apparsa sui quotidiani di questi ultimi giorni, di quanto affermato da un autorevole componente dell’Assemblea Regionale Siciliana in ordine alla possibilità di stabilizzazione dei Lavoratori a tempo determinato in servizio presso il vostro Comune; considerato che gli oneri della stabilizzazione saranno a carico della Regione fino al 2038 e che questi lavoratori, da sempre, sono stati una forza lavoro importante e che non sono “migrate” in altre Regioni, ma sono rimasti nei propri Comuni investendo, di fatto, la propria vita e quella delle loro famiglie nel proprio Territorio; chiedo che, con immediatezza si avvii la procedura per la stabilizzazione del personale a tempo determinato>.

Dunque, secondo il coordinatore provinciale della Cisl per gli Enti locali, ci sarebbero i presupposti giuridici per procedere alla stabilizzazione dei dipendenti precari in servizio nei Comuni di Serradifalco che ha adottato in Giunta il piano di riequilibrio pluriennale e ne attende il riconoscimento. Per questa ragione, Gianfranco Di Maria, ha chiesto un incontro urgente al sindaco in modo da poter esplicitare meglio quelle che ritiene siano le sue ragioni in merito alle possibilità di avviare un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori precari.