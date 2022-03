Serradifalco. Contributo per infrastrutture sociali sarà impiegato per manutenzione straordinaria Scuola d’infanzia “Francesca Morvillo”

SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha preso la decisione su come impegnare il contributo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito per il Comune di Serradifalco per il 2022 al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali.

Al Comune di Serradifalco per il 2022 è stato assegnato il contributo di 41.343,50 euro. Il contributo assegnato dovrà essere utilizzato entro il 30 settembre di quest’anno di assegnazione e sarà erogato per una prima quota, pari al 50%, tramite attestazione dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40% sulla base dei costi realizzati, e il 10% tramite trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

L’opera da realizzare è quella riguardante i lavori di manutenzione straordinaria dei muri perimetrali, delle inferriate e dei cancelli della scuola per l’infanzia “Francesca Morvillo” prospicienti su Via Papa Giovanni XXIII, Via On. Calogero Volpe e Piazzale Stincone che versano in una situazione di degrado strutturale tale da rendere necessario un intervento di manutenzione.