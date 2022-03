San Cataldo. Riprendiamoci la Città: “Rumori assordanti da coperchio in ghisa in pozzetto per la posa della fbra” in corso V. Emanuele

SAN CATALDO. Sono 20 giorni che i cittadini residenti nelle immediate vicinanze dei civici nn° 49-51 di Corso Vittorio Emanuele sono costretti a sopportare gli assordanti rumori derivanti da un coperchio in ghisa su pozzetto messo in opera dalla ditta che ha posato la fibra. A segnalarlo è stato il consigliere comunale di minoranza Giampiero Modaffari del gruppo Riprendiamoci la Città.

Secondo il consigliere: “Gli stessi cittadini e commercianti della zona hanno interpellato la stessa ricevendo solo rassicurazioni dell’eliminazione del rumore molesto. Solo rassicurazioni, ma fatti zero; per tali motivi come RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ abbiamo voluto interessare l’amministrazione comunale che seppur al corrente non ha ancora preso posizione”.