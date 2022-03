San Cataldo. Indetta dal Comune gara per affidamento del servizio di cattura, ricovero e cura cani

SAN CATALDO. Il Comune ha indetto gara per l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi catturati sul territorio comunale. La gara sarà effettuata tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi catturati nel Comune di San Cataldo. Il servizio prevede il ricovero dei cani in idonea struttura regolarmente autorizzata nella disponibilità dell’operatore economico partecipante, sita nel territorio della Regione Siciliana.

Il servizio avrà la durata di mesi 36 (trentasei). Importo a base d’asta: 588.900 euro (escluso IVA). Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C. c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 200 Società Consortile a r.l. Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 – Codice AUSA 0000334253, con Sede: Via Roma, 7 Municipio – 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/9942498. Web: www.Tirrenoecosviluppo.it E-mail: centrale@tirrenoecosviluppo.net PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it

Termine ultimo per la presentazione di quesiti è l’1 aprile, la data di scadenza l’11 aprile alle 9 e la data di apertura delle buste l’ 11 aprile 2022 alle ore 09:05.