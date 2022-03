San Cataldo. Festa della Donna: oggi nella sala Borsellino c’è l’evento “DONNA: Viaggio tra fragilità, libertà, autoaffermazione e uguaglianza sostanziale”

SAN CATALDO. Grazie all’impegno dell’Assessore Marianna Guttilla, in occasione della Festa della Donna, si terrà oggi alle 17,30 a San Cataldo presso la sala consiliare Borsellino l’evento “DONNA: Viaggio tra fragilità, libertà, autoaffermazione e uguaglianza sostanziale”, che avrà come tema principale il ruolo della Donna nel mondo sociale, culturale, politico ed imprenditoriale verso l’unità di genere.

Ci saranno diversi ospiti, imprenditrici, scrittrici, dirigenti scolastiche, donne delle Istituzioni, libere professioniste, che parleranno alla platea delle loro esperienze di successo nel mondo lavorativo di appartenenza.

Saranno presenti anche le studentesse di “Girl Code it Better”, il progetto di Officina Futuro Fondazione W-Group e sposato dalla nostra Amministrazione, che ha l’obiettivo di incoraggiare anche le ragazze a scegliere percorsi professionali nelle discipline scientifico-tecnologiche.