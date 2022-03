MUSSOMELI – Il primo cittadino Catania informa che è “pronto il primo spazio pubblico di coworking e office suites del Comune di Mussomeli: un ecosistema che consente al cliente di entrare a far parte di una community dotata di un’incredibile accessibilità e benessere, generando opportunità e nuove idee. Oltre agli spazi/uffici il Comune di Mussomeli mette a disposizione gli Accordi di Cooperazione nazionali ed internazionali stipulati in questi anni: CONFAPI Sicilia (Confederazione di Piccole e Medie Imdustrie che in Italia conta oltre 80.000 prestigiose imprese associate), ITS Italy (Fondo di Investimento specializzato in rigenerazione urbana), CACCPIT (Ecosistema di enti ed organismi Argentini vomposti da centri di ricerca, università e confederazioni imprenditoriali).

A breve il lancio anche del primo incubatore ed acceleratore di impresa. Il futuro è già da noi.”