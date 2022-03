Mussomeli, progettate altre tre piazze del centro storico

MUSSOMELI – Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto finalizzato alla rigenerazione urbana del centro storico. Si tratta del progetto esecutivo e cantierabile di riqualificazione delle tre piazze: Piazzale S. Enrico, Piazzale Santa Maria e Piazza del Popolo per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro. Il progetto è stato presentato a valere sull’avviso pubblico

“Finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e

monumentale degli enti locali” emanato dalla Regione Siciliana

– Assessorato all’economia. Questo progetto si aggiunge agli

interventi già finanziati ed in fase di avvio gara relativi al Piazzale

Madrice, Piazzetta Firenze, Piazzetta Monti dell’importo di 1 milione di euro. ” Prende corpo, dice il sidaco Catania, il lavoro di rigenerazione urbana del nostro centro storico. Un ringraziamento particolare al nostro ufficio tecnico con a capo l’Ing. Carmelo Alba coordinato dall’assessore ai lavori pubblici Toti Nigrelli”!