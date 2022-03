Il Comune di Mussomeli rinegozia i mutui

MUSSOMELI -Il sindaco Catania: “Altro passo compiuto nella direzione della razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie comunali.

Con Delibera n. 37 del 9 marzo 2022 la mia Giunta comunale ha approvato la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa

Depositi e Prestiti S.p.A. al comune di Mussomeli. Con questa operazione, di fatto, si procede alla rinegoziazione di due mutui:

✅ Uno pari a € 227.435,45 al tasso originario di interesse annuo del 3,302%,

✅ Uno pari a € 227.435,45 al tasso di interesse annuo del 3,440%,

La rinegoziazione ci consentirà di ridurre significativamente il tasso di interesse annuale all’1,673% e allungare il periodo di restituzione del residuo debito, con un sensibile risparmio di oneri finanziari ed esborso finanziario annuale (-26.473,39). Risparmio che sarà reindirizzato in altri investimenti utili per la nostra comunità. Ringrazio l’area finanziaria per il prezioso supporto. Proseguiamo nel lavoro metodico e meticoloso di risanamento finanziario del nostro comune”.