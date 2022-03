Gela, il consigliere Trainito aderisce a Forza Italia, Mancuso (FI): “Una valida risorse sul territorio. Lavoriamo insieme per la Città”

GELA. “Con il passaggio del consigliere comunale di Gela, Rosario Trainito, cresce la qualità all’interno della squadra di Forza Italia a Gela. Conosco la sua competenza e apprezzo il suo valore. Questo dimostra che il partito, nonostante il chiacchiericcio da bar, conferma la propria attrattiva sul territorio, continuando ad essere un punto fermo all’interno di un mutevole panorama politico”.

Ad affermarlo è stato il coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, nonché deputato all’Ars, on. Michele Mancuso. “A Trainito, dopo l’incontro con il nostro coordinatore regionale, rivolgo il mio personale benvenuto all’interno del partito. Lavoriamo insieme per Gela, una città troppo spesso bistrattata, che invece merita un ruolo da protagonista”.