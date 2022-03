Entra in campo con hijab ma l’arbitro, preoccupato per l’incolumità della giocatrice, le intima di toglierlo e poi fischia la fine della partita

Sta facendo discutere l’episodio avvenuto durante la partita Accademia Torino – Fc Pro Vercelli, valevole per il campionato femminile Under 19. A 5 minuti dalla fine entra in campo Maroua Morchid, calciatrice della Pro Vercelli femminile, col hijab a coprirle il capo. Il direttore di gara le intima di toglierlo, preoccupato per l’incolumità della ragazza, ma al diniego di questa, l’arbitro ha deciso di fischiare la fine dell’incontro.

Sui social la Pro Vercelli ha condannato l’episodio ed ha ringraziato la Società Accademia Torino per la vicinanza umana e la solidarietà sportiva: “La F.C. Pro Vercelli 1892 condanna fermamente l’episodio accaduto nel campionato femminile Under 19 che ha visto protagonista la nostra tesserata Maroua Morchid. La stessa, dopo essere entrata intorno al minuto ‘85 indossando l’Hijab, ( pur avendo sempre giocato con il velo durante tutto il campionato), veniva intimata dal Direttore di gara di togliere immediatamente il copricapo.

Dopo lo sgomento e lo stupore iniziale, alle richieste di chiarimento da parte di tutte le calciatrici e dei nostri dirigenti Domenico Limardi e Laura Sartirana, l’arbitro ha deciso di fischiare la fine dell’incontro. La società esprime la massima solidarietà e vicinanza a Maroua e ringrazia la Società Accademia Torino per la vicinanza umana e la solidarietà sportiva espresse sin da subito”.