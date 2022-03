Eccellenza. Niente campionato per la Nissa. Rinviata anche la gara interna con il Casteltermini

Niente campionato di Eccellenza, anche oggi per la Nissa. La squadra di Angelo Bognanni, causa Covid, non ha disputato neanche la prevista gara casalinga contro il Casteltermini che è stata rinviata a data da destinarsi.

Con questa gara di oggi, per la Nissa è già la seconda partita di fila che è stata rinviata. La prima era stata quella fuori casa contro il Monreale. La gara odierna è stata rinviata in attesa di capire come la situazione potrà evolversi nelle prossime ore.

Anche perchè mercoledì prossimo la squadra di Angelo Bognanni è attesa dalla sfida esterna contro il Castellammare. Un match che non è detto che si disputi stante la situazione che al momento c’è all’interno della Nissa a causa del contagio da Covid.

Nelle prossime ore sono attese novità in tal senso da parte della Lega Nazionale dilettanti Sicilia. Per la Nissa non sarebbe affatto da escludere a priori un possibile rinvio a data da destinarsi anche della prossima partita di campionato a Castellammare.