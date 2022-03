Cina: amicizia con Russia “solida come una roccia”

La relazione di amicizia della Cina con la Russia è “solida come una roccia ” e le prospettive di cooperazione sono molto ampie. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Wang Yi, durante una conferenza stampa a Pechino, confermando inoltre che la Croce Rossa cinese, fornirà aiuti umanitari all’Ucraina.

Il ministro degli Esteri cinese è stato interrogato posizione sulla Cina dopo l’ondata di sanzioni internazionali contro la Russia per la sua invasione dell’Ucraina. “Cina e Russia, entrambi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu, sono […] i partner strategici più importanti l’uno per l’altro”, ha commentato Wang, precisando che Pechino e Mosca “contribuiscono” alla pace e alla stabilità nel mondo. L ‘amicizia tra Cina e Russia è “un esempio di relazione degna, dove ciascuno aiuta e sostiene l’altro nel suo sviluppo”, aveva stimato a febbraio Vladimir Putin, accolto con grande clamore a Pechino in occasione dell’apertura Giochi olimpici invernali.