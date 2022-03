Caltanissetta, San Giuseppe celebra il suo patrono: gli appuntamenti in calendario

In occasione della solennità di San Giuseppe, la parrocchia nissena dedicata al Patrono Universale della Chiesa ha pianificato un calendario di appuntamenti liturgici.

Dal 10 al 19 marzo la parrocchia, dal cuore del centro storico, sta vivendo momenti di preghiera al quale hanno partecipato parrocchiani di tutte le età e una delegazione della Maestranza dei falegnami ed ebanisti. Questi ultimi, il 13 marzo, hanno reso omaggio al loro patrono, San Giuseppe, in vista della festa di sabato prossimo. Oltre all’omaggio floreale la categoria ha anche intronizzato la bandiera che solitamente viene ostentata durante le processioni della settimana Santa. La categoria dei falegnami e ebanisti è l’unica ad avere una chiesa propria ovvero la parrocchia San Giuseppe e, inoltre, per diritto il parroco della stessa – in questo caso Don Mirko Cosentino – ne diviene assistente spirituale.

Il 19 marzo, il giorno della festa, le celebrazioni si volgeranno alle 8.30 -9.30 – 10.30 – 12.00 -17.00 – 18.00 – 19.00 con la partecipazione della Real Maestranza e alle 20.00

Durante la novena sarà possibile portare alimenti per i poveri e deporli sull’altare del santo. Nella giornata della festa, a ogni messa, ci sarà la benedizione dei papà e sarà benedetto il pane. Per motivi di sicurezza quest’anno sarà possibile portarlo solo confezionato.