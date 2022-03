Caltanissetta, pronto il carico di aiuti umanitari per l’Ucraina. Conadi: “Grati per l’impegno dei volontari”

Dopo settimane molto impegnative e faticose, oggi una delegazione di volontari, guidati dalla presidente Maria Concetta Naro, ha consegnato l’ingente carico destinato alle zone di guerra di farmaci, presidi sanitari e alimenti non deperibili per bambini. Il carico partirà stasera per l’Ucraina.

Il trasferimento verso Palermo è stato reso possibile grazie al prezioso contributo della DLF Macchine guidata dall’amministratore Delfino La Ferla che ha messo a disposizione il mezzo e il conducente.

Conadi Italia ha, quindi, predisposto un bus a due piani che dalla Sicilia arriverà in Ucraina con i farmaci raccolti nelle province di Caltanissetta, Palermo e Agrigento. “Siamo grati per l’impegno profuso di tutti i volontari, queste settimane sono state faticose ma oltremodo appaganti. – esordisce così la Presidentessa Naro”.

L’iniziativa del Farmaco Sospeso, in collaborazione con Federfarma di Caltanissetta e con l’adesione delle farmacie e delle Parafarmacie della provincia, è stata sentita da tutti; il territorio è stato esemplare e attivo sin dal primo giorno di raccolta. Sia per Conadi Italia che per Conadi Caltanissetta ha costruito un’ottima rete di sensibilizzazione che ha portato i volontari a crescere nel numero e nell’attivismo solidale facendoli lavorare al meglio delle loro possibilità.

Oltre al Farmaco Sospeso, Conadi Caltanissetta è riuscito a raccogliere parecchi fondi per una seconda iniziativa molto importante: il Ponte Umanitario, nato per favorire il ricongiungimento familiare dei bambini in fuga dalla guerra con le loro famiglie che vivono in Italia con collegamenti diretti dal confine della Polonia fino ai parenti che vivono in Italia.

Infine, Conadi Caltanissetta ha aderito alla rete SOS Ucraina che ha sede al Villaggio dei Semplici di Maurizio Nicosia e che sta provvedendo alla pulizia e allestimento dei locali che potranno ospitare alcuni profughi che aspettiamo a braccia aperte.

“Ringrazio, a nome del Presidente nazionale Umberto Palma e del consigliere nazionale Salvatore Pirrello, ogni singolo volontario, referente o amico che ci ha dato una mano e un ringraziamento particolare va a Delfino La Ferla perchè oggi ha reso possibile questa consegna di amore e solidarietà” ha concluso la Presidentessa Maria Concetta Naro.