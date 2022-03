Bompensiere. Completati i lavori di manutenzione al campo di tennis

BOMPENSIERE. Il sindaco Salvatore Virciglio ha annunciato il completamento dei lavori di manutenzione della superficie del campo comunale da tennis. La struttura da tempo non era più frequentata dai tanti amanti del tennis in quanto la sua superficie versava in condizioni critiche.

La superficie era scrostata e non più funzionale per un campo da tennis. L’amministrazione comunale ha messo a punto gli interventi necessari per procedere alla manutenzione della superficie da gioco del campo da tennis. Una manutenzione che, ovviamente, ha permesso alla struttura sportiva di riacquistare quello smalto che aveva irrimediabilmente perduto.

La struttura di via Pirandello è stata così riportata alla sua originaria bellezza e funzionalità. Il sindaco, nell’annunciare il completamento dell’intervento, ha poi rilevato che, una volta completata la manutenzione sulla superficie di gioco del campo da tennis, sarà montata la rete e si procederà alla riconsegna della struttura sportiva alla cittadinanza in modo che possa tornare a fruirne.