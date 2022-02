Turchia, covid: positività da record, vive in isolamento da 14 mesi e risulta ancora contagiato dopo 78 test

Muzaffer Kayasan, un uomo malato di leucemia che vive a Istanbul, in Turchia, ha chiesto aiuto alle autorità, dato che sono 14 mesi che vive isolamento, risultando positivo al coronavirus come dimostrano i risultati dei 78 test consecutivi a cui si è sottoposto, come riporta la televisione locale A Haber.

L’uomo è stato contagiato nel novembre 2020 e da allora non si è più negativizzato, ciò lo costringe a rimanere in quarantena. «Risulto costantemente positivo. […] Quando chiediamo a scienziati e medici, ci dicono che il mio sistema immunitario è indebolito, perché ho la leucemia, e mi tengono in vita da quattordici mesi con i farmaci che mi prescrivono. È un processo molto difficile», lamenta Kayasan, spiegando di aver avuto un trapianto di midollo osseo riuscito tre anni fa.

Sua moglie e suo figlio gli fanno visita occasionalmente e in seguito risultano negativi al virus. Gli specialisti hanno spiegato al paziente che non ha sintomi, ma che la malattia persiste. Nonostante i rari incontri con i suoi cari, Kayasan si rammarica di non poter incontrare personalmente suo nipote, con il quale comunica solo attraverso dei vetri protettivi o in videoconferenza. «Non posso abbracciare la mia famiglia. […] Non posso parlare con nessuno. Non è rimasto nulla della mia vita sociale, della mia vita familiare. Il covid-19 ha messo fine al mio modo di vivere», dice Kayasan, che si rammarica di non potersi vaccinare.