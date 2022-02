Sicilia, Caro bollette: un credito per evitare paralisi della Siracusa- Gela

Per scongiurare la paralisi del Consorzio autostrade siciliane che non ha i fondi per pagare gli stipendi al personale, garantire la sicurezza nella rete autostradale e procedere con i nuovi lotti della A18 Siracusa-Gela che rischia il blocco, il governo Musumeci ha deliberato la concessione all’Ente di un credito pari a 10 milioni che dovra’ essere estinto entro un anno.

Essendo la Regione in esercizio provvisorio sino a fine aprile, il governo predisporra’ un’apposita norma per l’autorizzazione dell’anticipazione di liquidita’. Con questo provvedimento il Cas chiedera’ a Unicredit, tesoriere della Regione siciliana, un prestito ponte, scadenza fine maggio, per potere avere la liquidita’ necessaria a fare fronte alle spese urgenti e indifferibili.

Dal primo gennaio di quest’anno, Unicredit ha bloccato le anticipazioni di cassa al Cas in applicazione del Dl 118. A portare in giunta questa soluzione per soccorrere il Consorzio e’ stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.