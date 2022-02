Sanremo, Fra’ Vinicius vince il I Festival della Canzone Cristiana

Dal Sud America fino alla Parrocchia di Sant’Agata di Caltanissetta e da lì al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo.

Fra Vinicius ha vinto la prima edizione di questa Kermesse Canora con la Canzone “Vale la Pena” riuscendo a conquistare anche il premio come “migliore produzione”.

(A seguire tutta la puntata finale. L’esibizione di Fra Vinicius è visibile dal minuto 3:02:48 mentre la premiazione da 4:37:54)

Lo avevamo intervistato prima della sua partenza e ci aveva raccontato del suo percorso di fede che lo aveva portato a prendere i voti e a lodare Dio utilizzando la musica come canale privilegiato.

La sua partecipazione al Festival della Canzone Cristiana è arrivata quasi “per caso”, su segnalazione di una sua parrocchiana a pochi giorni dalla scadenza.

Una notte di preghiera, l’ispirazione e il prezioso supporto per la produzione e registrazione del brano del produttore e musicista nisseno Corrado Sillitti, hanno fatto il resto.

Per Fra’ Vinicius, membro della Congregazione della Copiosa Redenzione, la musica è un mezzo per un incontro vero con Dio, un amplificatore del messaggio cristiano e un percorso preferenziale per arrivare al grande pubblico. E la sua sincerità d’animo ha convinto pubblico e giuria che gli ha assegnato ben due premi.

A festeggiare, questa sera, ci saranno Joao, Higor e Gustavo, i suoi “fratelli”, i compagni di un viaggio che non lo ha soltanto portato nella cittadina ligure ma in un percorso di vita consacrata. A distanza, invece, gioisce del successo anche il produttore Corrado Sillitti onorato di essere stato scelto per curare il brano vincitore.

Un premio speciale è stato assegnato anche a Letizia Centorbi, l’altra concorrente al Festival che vive a Delia. Anche lei si era affidata alla produzione di Corrado Sillitti.

“Non importa chi porterà a casa il primo premio perché tutti e 24 i brani avranno lo stesso filo conduttore condividendo e moltiplicando la stessa testimonianza” aveva dichiarato prima di partire. E la sua semplicità d’animo, sicuramente, è fermamente convinta di questo. Ma a Caltanissetta, a gioire per lui e con lui già lo attende tutta la comunità di Sant’Agata e, ovviamente, il suo parroco Padre Sergio Kalizak.