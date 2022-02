Morte Zamparini, Musumeci: “Siciliano nell’animo. Con lui tutta Palermo ha gioito e sognato”

“Sono rattristato dalla scomparsa di Maurizio Zamparini, il cui nome sarà per sempre legato alla Palermo dei successi e dei primati. Con lui, non solo la squadra rosanero ma la Città tutta e i suoi tifosi, hanno gioito e sognato. Da friulano è diventato siciliano nell’animo e, anche come tale, oggi lo ricordiamo. Alla famiglia, provata recentemente dal più terribile dei lutti, la mia vicinanza e le condoglianze dell’intero governo regionale”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.