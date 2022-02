I ringraziamenti del sindaco Giuseppe Catania all’emittente televisiva inglese ITV per il servizio giornalistico su Mussomeli

MUSSOMELI. Il sindaco Giuseppe Catania ha inteso ringraziare l’emittente televisiva inglese Itv per aver pubblicizzato a livello internazionale l’immagine di Mussomeli in Europa e nel Mondo: “Ringrazio ITV, la prima emittente televisiva privata inglese, per il servizio giornalistico fatto a Mussomeli, una cui sintesi è già pubblicata sul suo sito on line”.

Nel contempo, il sindaco ha anche fatto un’anticipazione: “Nelle prossime settimane, in Inghilterra ed in prima serata, in una trasmissione di punta, verrà trasmesso un servizio di circa mezz’ora su Mussomeli e le sue bellezze. Sarà ulteriore promozione e richiamo per la nostra meravigliosa cittadina”.