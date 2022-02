MUSSOMELI : La comunità mussomelese, e non solo, esulta per la vittoria di Fra Vinicius. Ci ha creduto ed HA VINTO! Complimenti, dunque a fra Vinicius vincitore del primo festival Sanremo Cristian Music 2022 aggiudicandosi i premi: Vincitore della 1° edizione SCM 2022Premio per la discografia (AFI);Premio speciale discografico.