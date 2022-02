Etna: fontana di lava dal cratere Sud-Est a quota 2.800 metri (il VIDEO)

È tornato in attività il vulcano Etna. Stando ai dati registrati dall’osservatorio etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la lava viene emessa dal cratere Sud-Est del vulcano a quota 2.800-2.900 metri.

Dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia, fanno sapere che la cenere vulcanica pare si stia dirigendo verso il versante sud dell’isola.

A Catania e a Zafferana Etnea, in questo momento il cielo è coperto dalla coltre di cenere vulcanica.

Il dirigente generale della Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina, ha allertato tutti i centri di competenza per tenere sotto monitoraggio l’attività vulcanica.

È stato allertato anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. I boati del vulcano Etna, in questo momento in eruzione, sono udibili anche dal tetto del Palazzo della Regione di Catania, in piazza San Domenico.