Comunità in festa per i 100 anni di nonna Angelina. Presenti le alte cariche di Milena e Bompensiere

MILENA –Nonna Angelina di Milena e i suoi 100 anni. Una nonnina esemplare che ha assaporato appieno le varie tappe della sua vita. Angela Immordino è nata a Bompensiere, il 1° Febbraio del 1922. I suoi genitori erano Immordino Giuseppe e Di Falco Angela. Da giovane, passava I pomeriggi a coltivare la sua più grande passione: il cucito, appreso sotto la guida della sua madrina, una rinomata sarta del paese. Nei giorni estivi andava nei campi per raccogliere spighe di grano e ciò che serviva per il fuoco del “cufularo” per l’inverno. Prima della guerra mondiale conobbe Giuseppe Amico, che fu poi l’amore della sua vita. La loro non fu una storia d’amore facile, perché rimasero lontani parecchi anni, in quanto il giovane fidanzato partì per combattere al fronte. Lei aspettò che tornasse dalla guerra e lo sposò il 15/12/1945. Dal loro matrimonio sono nati sei figli: Salvatore (detto Totò), Giuseppe, Angelina, Assunta, Raffaele (prematuramente mancato) e Lilla. A colorare la loro vita, c’è stata la gioia di avere 15 nipoti. Da sottolineare che dopo la morte del marito, nonna Angelina si è trasferita a Milena. Dal 2004, vive circondata da tanto affetto e le tante cure premurose e attente di Lilla, Giuseppe (genero) e Marco (nipote). La nonna Angelina è stata ed è una donna che accudisce tutti con pazienza, amore e dolcezza, le tre caratteristiche che la contraddistinguono. Una vita vissuta per 80 anni a Bompensiere e venti anni a Milena. A festeggiarla erano presenti il Sindaco di Milena Claudio Cipolla, il sindaco di Bompensiere Salvatore Virciglio, L’arciprete di Milena Luca Milia e il vicario parrocchiale Giuseppe Gioele, l’Arciprete di Bompensiere don Salvatore Pignatone, e il luogotenente Vincenzo Butera, comandante della stazione carabinieri di Milena. Raggiungere i 100 anni di vita è un dono straordinario, riservato a pochi privilegiati e la nonnina Angelina è una di questi: un motivo in più per ringraziare e lodare il Creaore per il dono sublime della vita.