Campofranco. Approvato il progetto “Teniamo puliti gli edifici comunali” con utilizzo di soggetti fruitori del Reddito di cittadinanza

CAMPOFRANCO. E’ stato approvato il progetto “Teniamo puliti gli edifici comunali” che prevede l’utilizzo dei soggetti fruitori del Reddito di cittadinanza. Si tratta del terzo dei tre progetti che l’amministrazione Pitanza ha approvato, unitamente agli altri cinque comuni del Distretto D10 e che ha come obiettivo i servizi di manutenzione e pulizia degli edifici comunali rivolti alla pulizia, pitturazione e manutenzione degli edifici comunali; piccoli interventi di manutenzione straordinaria; custodia degli edifici comunali.

Il progetto non richiede il possesso di titoli specifici, ma si tenterà di valorizzare le abilità e le competenze di soggetti coinvolti. I beneficiari verranno selezionati, in un numero totale di 8 unità, in base alla predisposizione e competenze personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale.

I servizi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n. 8 ore fino a un massimo di 16 ore settimanali da svolgersi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese, le eventuali ore perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel mese successivo, fatte salve le assenze opportunamente giustificate e documentate.

L’orario di svolgimento del servizio sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare, fermo restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le 8 ore.