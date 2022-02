Caltanissetta, Valentina Spinello è la nuova responsabile provinciale degli enti locali

Valentina Spinello , Consigliere Comunale (la più votata a Niscemi), già Assessore e attuale coordinatrice cittadina della Lega nel suo Comune, da oggi è il Responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Provincia di Caltanissetta.

La designazione di Valentina alla guida degli Enti Locali del Carroccio è stata voluta dal Segretario Regionale del partito on. Nino Minardo, dal Responsabile Regionale Enti Locali della Lega in Sicilia Matteo Francilia, da tutto il partito nisseno rappresentato in Parlamento Nazionale dall’on. Alessandro Pagano e guidato in provincia dal Segretario Oscar Aiello.