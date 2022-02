A Serradifalco iniziati lavori per installazione delle 2 torri faro per completare l’impianto di illuminazione dello stadio “Tomaselli”

SERRADIFALCO. Sono iniziati i lavori per l’installazione delle due torri faro per l’illuminazione all’interno del campo sportivo comunale “Marco Tomaselli”, del suo efficientamento energetico ed adeguamento alle norme di sicurezza. I tecnici e gli operai della ditta che s’è aggiudicata i lavori hanno iniziato gli interventi nel campo sportivo comunale al fine di consentire l’installazione delle due torri faro di ultima generazione a led.

Con il montaggio di queste due nuove torri faro, l’impianto di illuminazione sarà completato con quattro torri faro di ultime generazione; dopo di che, a quel punto, partiranno i lavori, che hanno già ottenuto il finanziamento di 770 mila euro, per la realizzazione del fondo misto, in erba naturale e sintetica e di tutti gli altri interventi destinati a fare del “Tomaselli” un piccolo gioiello in termini di struttura sportiva.

Ad aggiudicarsi la gara per l’installazione delle due torri faro a completamento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo è stata Cofedil di Giardinello che ha prodotto un ribasso del 17,92 %. L’importo a base di gara era stato di 102.533,14 euro, oltre 2.058,24 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale dei lavori di 104.591,38 euro oltre Iva.