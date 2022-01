Sommatino. Il sindaco Elisa Carbone annuncia che da lunedì le lezioni a scuola tornano in presenza

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone ha annunciato che dalla giornata di lunedì l’attività didattica nelle scuole sommatinesi tornerà in presenza. “Da domani 16 gennaio cesseranno gli effetti della ordinanza sindacale con cui si sospendeva l’attività didattica in presenza negli istituti scolastici del territorio comunale.

Questi giorni – ha spiegato – sono serviti a consentire un allineamento nel caricamento dei dati dell’Asp e ad avere maggiore chiarezza sui dati stessi. Sulla base proprio di questi dati l’Asp non ha richiesto al dipartimento regionale ASOE l’attivazione della zona ad alto rischio per il Comune di Sommatino né il nostro Comune figura tra quelli a cui si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione secondo le ordinanze del presidente della regione siciliana”.

Il sindaco ha poi concluso: “In assenza, quindi, dei requisiti previsti per la attivazione della didattica a distanza e di nuove risultanze, lunedì le attività didattiche riprenderanno in presenza. Continueremo a monitorare attentamente la situazione dei contagi nel nostro Comune, in raccordo con l’Asp e le altre istituzioni coinvolte”.