Sicilia, uccisa da camion a Palermo: autista fugge, caccia al pirata della strada

Incidente mortale in piazza Torrelunga, a Palermo, dove una donna di 68 anni e’ stata travolta da un camion. L’ autista e’ poi fuggito senza prestarle soccorso. Gli agenti di polizia ei vigili urbani hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare il pirata della strada.

E’ Antonina Sorintano 68 anni la donna morta. Secondo quanto raccolto dalle forze dell’ordine molti testimoni hanno urlato non appena hanno visto il camion che ha investito la donna. Ma il camionista pare non si sia accorto di nulla e sia andato via senza fermarsi. (Foto di repertorio)