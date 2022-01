Serradifalco. Contributi a famiglie con bassi redditi per il sostegno alla spesa per il servizio di mensa scolastica

SERRADIFALCO. Le famiglie i cui figli usufruiscono del servizio di mensa scolastica potranno ottenere un contributo finalizzato al sostegno della spesa sostenuta per il servizio. Tale beneficio riguarda alunni frequentanti le classi della scuola dell’infanzia dell’Istituto scolastico comprensivo “Filippo Puglisi”.

Sono in distribuzione presso l’Ufficio dei Servizi alla Persona del Comune i modelli relativi alla domanda per accedere al contributo per l’abbattimento dell’acquisto dei buoni pasto utilizzati per la partecipazione al servizio mensa scolastica dei bambini e delle bambine frequentanti le classi della Scuola dell’Infanzia.

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 marzo 2022 esclusivamente presso l’Ufficio protocollo di questo Comune. Le famiglie che potranno usufruire del servizio dovranno vantare un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non superiore a 10.632,94 euro.

Le famiglie che intendono usufruire del detto beneficio devono formulare domanda sullo schema predisposto dall’Ufficio, corredato da una copia dell’attestazione Isee in corso di validità nell’anno 2021, copia dell’attestazione Isee in corso di validità nell’anno 2022, copia della carta d’identità del richiedente, copia del Codice Iban intestato al richiedente, fattura dei buoni pasto acquistati. Il contributo resta subordinato alla continuità dell’attivazione del servizio mensa e verrà proporzionalmente distribuito facendo riferimento al numero di buoni pasto acquistati. La somma prevista come contributo da parte del Comune è di 7.308,99 euro.