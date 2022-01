San Cataldo: rinnovo delle cariche al Meetup 5 Stelle

L’assemblea del Meetup San Cataldo 5 Stelle ha rinnovato le proprie cariche funzionali. (nella foto il gruppo in occasione della campagna elettorale del Sindaco Comparato)

Come Portavoce, che avrà il compito di gestire i rapporti tra il gruppo e l’esterno, è stato eletto Stefano Caprioli, che succede al neo eletto Consigliere Comunale Adriano Bella. “Dopo una campagna elettorale, conclusasi con la vittoria e l’elezione a Sindaco di Gioacchino Comparato e dei Consiglieri Comunali, Adriano Bella, Cinzia Naro e David Alù – ha commentato Stefano Caprioli -, mi sento orgoglioso di ricoprire questa importante carica in un gruppo che negli anni è stato molto operativo e volenteroso verso le problematiche del nostro paese. Continueremo a dare continuità mantenendoci sempre su questa strada, dando voce alle esigenze della comunità alla ricerca sempre di soluzioni migliori da presentare alla neo-amministrazione”.

Per la carica di Responsabile Web, al quale compete la gestione del sito “www.sancataldo5stelle.wordpress.com” e della pagina Facebook, è stata scelta l’attivista Giovanna Capizzi. “L’informazione e la comunicazione, tramite la rete, è diventata di fondamentale importanza per mettere a tenere a conoscenza i cittadini del lavoro svolto dal gruppo e per fare in modo di mantenere sempre un stretto contatto con la cittadinanza – ha sottolineato Giovanna Capizzi -. Ricordo inoltre che il Meetup San Cataldo 5 Stelle è composto da cittadini che mettono a disposizione liberamente le loro competenze per il bene della cittadinanza; pertanto, invitiamo i concittadini a partecipare alle riunioni settimanali che, in questo periodo, vengono svolte in videoconferenza. Il link di partecipazione sarà pubblicato settimanalmente sulla nostra pagina Facebook San Cataldo 5 Stelle”.

Al ruolo di Garante è stato riconfermato Pietro Fascianella il quale ha il compito di organizzare il lavoro interno e le riunioni. “Il ruolo di Garante – ha spiegato – è importante al fine di valutare le giuste modalità per l’azione dei gruppi di lavoro”.

Riconfermata anche la Segretaria, Maria Rosaria Intorre che avrà il compito di redigere i verbali delle assemblee e Rosaria Mangione, il quale avrà il compito di coordinare e coadiuvare i gruppi di lavoro che trattano i diversi temi. La conferma delle cariche, danno ulteriormente fiducia alle potenzialità delle persone rielette.

“Sono state numerosissime in questi anni le attività del Meetup che hanno dato importanti risultati – ha proseguito Rosaria Mangione -. Attività sempre coordinate da chi ha ricoperto questo importante ruolo all’interno del gruppo”

“Per la gestione del gruppo, il ruolo di Segretaria è molto importante per la sua corretta funzionalità, che deve essere attenta e sempre presente a tutte le attività svolte dai suoi componenti – ha concluso la Segretaria Maria Rosaria Intorre -. È un lavoro di un attivista che non si ferma mai”.